Milanello, riprendono gli allenamenti in vista della Salernitana: gli scatti della sessione di oggi

Dopo due giorni di riposo concessi da parte di Stefano Pioli, il Milan è tornato ad allenarsi quest'oggi a Milanello. I rossoneri, dopo la vittoria ottenuta contro la Sampdoria, sono al lavoro per preparare la sfida in programma sabato sera in casa della Salernitana. Sui profili social del Milan sono state pubblicati anche alcuni scatti della seduta odierna e nella giornata di domani i rossoneri svolgeranno un solo allenamento al mattino.