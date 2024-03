Milanello, un giovane Ibrahimovic si allena con la prima squadra: è Maximilian, figlio di Zlatan

vedi letture

Nel corso della rifinuta dei rossoneri di Stefano Pioli questa mattina a Milanello (CLICCA QUI) nell'importante vigilia del match di ritorno degli ottavi di Europa League contro lo Slavia Praga (andata a San Siro terminata 4-2), tra i giocatori presenti sul campo del centro sportivo rossonero spunta anche Ibrahimovic.

Non parliamo ovviamente di Zlatan, ma di suo figlio Maximilian, situazione a dir la verità abbastanza curiosa, visto che il giovane attaccante, non è stato convocato per la trasferta di Praga e che oggi alle 16 la Primavera ospiterà il Real Madrid al "Puma House of Football" per i quarti di Youth League.