Milanisti in prestito: Colombo a Empoli è partito forte, 2 reti in 3 partite giocate

vedi letture

Come stanno andando i nostri giocatori in prestito. Di seguito il borsino dei 7 calciatori attualmente ancora di proprietà del Milan, mandati in alcuni casi a farsi le ossa altrove e in altri con la possibilità di cessione a titolo definitivo:

LORENZO COLOMBO (Empoli)

Protagonista dello storico successo dell'Empoli sul campo della Roma all'Olimpico. Prima frazione di gioco dai toni contrastanti, in cui sbaglia un gol già fatto per poi riscattarsi parzialmente con la sponda vincente per Gyasi. Completa il riscatto con il rigore del raddoppio.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto

Presenze: 3

Reti: 2

Assist: 1