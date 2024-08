Milanisti in prestito: Kalulu gioca scampoli di gara nel successo della Juve a Verona

vedi letture

Come stanno andando i nostri giocatori in prestito. Di seguito il borsino dei 7 calciatori attualmente ancora di proprietà del Milan, mandati in alcuni casi a farsi le ossa altrove e in altri con la possibilità di cessione a titolo definitivo:

PIERRE KALULU (Juventus)

Tredici minuti finali per il francese, che prende il posto del giovane Nicolò Savona con la Juventus che controllava agilmente lo 0-3 a Verona.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto

Presenze: 1

Reti: 0

Assist: 0