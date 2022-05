Milano, chiusa la fermata metro del Duomo: tutte le info per i tifosi

MilanNews.it

© foto di Andrea Pasquinucci

ATM, l'azienda trasporti di Milan, informa tutti i tifosi sulla chiusura della stazione "Duomo": "Informazioni per viaggiare stasera. Su disposizione della Questura la stazione Duomo è chiusa. Per raggiungere la piazza usate San Babila, Cordusio, Montenapoleone o Missori. Per cambiare linea usate Loreto, Cadorna o Centrale. Pianificate il vostro viaggio per tempo considerando i tanti tifosi che in serata si sposteranno in metropolitana. Le stazioni di M5 di Segesta ed Ippodromo sono chiuse a fine partita mentre i tifosi escono dallo Stadio".