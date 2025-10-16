Milano-Cortina, Malagò: "Vendita San Siro ai club è la scelta migliore"
(ANSA) - MILANO, 16 OTT - "Canto del cigno è un termine, se vuoi, un po' triste, però è comunque qualcosa che sottolinea quella che è stata la sua meravigliosa storia come impianto". Lo dice il presidente della Fondazione Milano Cortina, Giovanni Malagò, commentando la vendita dello stadio Meazza, teatro il prossimo 6 febbraio della Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi del 2026, a Milan e Inter.
"Io sono uno di quelli - evidenzia Malagò a margine della presentazione a San Siro del concept della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici invernali del 2026 - che sostengono che tanto in questi casi la soluzione ideale non c'è. E' semplicissimo: bisognava consentire alla città di avere un impianto moderno per gli Europei del 2032. Noi per fortuna siamo completamente estranei a questa partita, ma siamo spettatori interessati per qualunque cosa avvenga o fosse venuta dopo il 6 febbraio del 2026. Penso che oggettivamente sia stata la scelta migliore, qualcuno la può definire la meno peggio, però penso sia la scelta migliore. E lo dico conoscendo molto bene la realtà internazionale, perché questo è un dato di fatto". (ANSA).
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan