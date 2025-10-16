Sala: “Sul nuovo stadio vogliamo lavorare bene e in fretta”
MilanNews.it
Come riporta l'ANSA, il sindaco di Milano Beppe Sala ha parlato della costruzione del nuovo stadio di San Siro a margine dell'inaugurazione della nuova tratta della Metrotranvia 7 e della collaborazione con gli architetti designati. Queste le sue parole:
"Con gli architetti Norman Foster e David Manica degli studi Foster + Partners e Manica, a cui è stato affidato il progetto per il nuovo stadio di Milano, "abbiamo parlato dell'intenzione di lavorare bene in fretta e cooperando. Norman Foster e anche Manica hanno grande esperienza e reputazione negli stadi. Ci siamo detti che, va bene tutto, ma bisogna arrivare per il campionato 2031-2032 per poter ospitare a fine campionato gli europei qua a Milano".
