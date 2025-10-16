Gravina fiducioso sul fatto che Roma possa avere un secondo stadio per il 2032

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - "Lo stadio della Roma? Abbiamo fatto un incontro a cui ho partecipato con la nostra struttura operativa, c'è la disponibilità del sindaco Gualtieri e tanta volontà da parte della proprietà della Roma, siamo a buon punto ed ho buone speranze. Sono fiducioso che la città di Roma potrà avere un secondo stadio per gli europei di calcio del 2032": lo ha detto Gabriele Gravina, presidente della Figc, nella conferenza stampa post consiglio federale. (ANSA).