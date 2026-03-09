Milano è ancora rossonera. Il Giornale: "Il Milan fa il Diavolo a -7"
L'edizione odierna de Il Giornale in edicola stamattina titola così: "Il Milan fa il Diavolo a -7". Con lo stesso risultato di quello di andata, ieri sera i rossoneri hanno vinto 1-0 anche il derby di ritorno grazie ad un gol di un protagonista a sorpresa, cioè Pervis Estupinan, finora oggetto misterioso arrivato la scorsa estate dal Brighton. Con questo successo il Milan sale a quota 60 punti, a -7 dalla vetta. Campionato riaperto? Difficile, ma sognare non costa nulla. Intanto comunque il Diavolo ha portato a casa altri tre punti fondamentali per tornare in Champions League.
Si riporta di seguito la classifica aggiornata di Serie A:
Inter 67
Milan 60
Napoli 56
Como 51
Roma 51
Juventus 50
Atalanta 46
Bologna 39
Sassuolo 38*
Udinese 36
Lazio 34*
Parma 34
Cagliari 30
Torino 30
Genoa 30
Lecce 27
Fiorentina 25
Cremonese 24
Verona 18
Pisa 15
*una partita in meno
