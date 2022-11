Milinkovic-Juve? Lotito sull'applauso dello Stadium: "Non me ne frega nulla, portino 100 milioni"

MilanNews.it

Parlando della situazione di Sergej Milinkovic-Savic, l'edizione odierna de Il Messaggero torna sugli applausi ricevuti dal serbo in occasione dell'ultima gara persa 3-0 dalla Lazio contro la Juventus allo Stadium, in cui gli stessi sostenitori bianconeri hanno omaggiato il giocatore al momento del cambio. "Non lo vendo, e non me ne frega nulla degli applausi. Contano i soldi, portino almeno 100 milioni per vederlo in bianconero", le parole riportate oggi dal quotidiano con cui Lotito - si legge - ha subito replicato in giro all'eco proveniente da Torino. Lo scorso weekend il patron biancoceleste ha trattato con l'agente Kezman il rinnovo del serbo, bisognerà trovare un punto (magari con una clausola) entro la fine del mercato.