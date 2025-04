Ministro Abodi: "Sembra ormai certo che si farà un nuovo stadio nell'area di San Siro"

Andrea Abodi, Ministro dello Sport, ha rilasciato una lunga intervista a Il Giornale nella quale ha parlato del nuovo San Siro che Milan e Inter vogliono costruire insieme. Ecco le sue parole: "Intanto sembra ormai certo che si farà un nuovo stadio, nell'area di San Siro. I club hanno formalizzato l'interesse ad acquistare lo stadio attuale, alle condizioni stabilite dal Comune che ha recepito le valutazioni economiche dell'Agenzia delle Entrate.

Ci saranno passi formali per la privatizzazione di San Siro e poi si procederà alla costruzione di un nuovo stadio sempre in quell'area. I mieri rapporti col sindaco Sala? Ci sentiamo con una certa regolarità, per le Olimpiadi e non solo. Come è noto, la cerimonia di apertura sarà organizzata a San Siro".