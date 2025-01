Minotti: "Tutti questi nomi, Felix o anche Lukebakio, sono di esterni. Prenderei una punta"

vedi letture

Il calciomercato è il tema centrale di queste settimane, ed è inevitabile dato che la finestra invernale entra nella sua fase conclusiva. Il Milan non ha ancora fatto registrare nessun movimento anche se Kyle Walker è molto vicino. Manca però l'attaccante, che comunque è un obiettivo ai piani alti di via Aldo Rossi. Di questo ha parlato l'ex calciatore Lorenzo Minotti nello studio di Calciomercato - L'Originale.

Le parole di Lorenzo Minotti sulle strategie di mercato rossonere: "Se dovessi prendere un giocatore d’attacco prenderei una punta, un centravanti. Tutti questi nomi, Felix o anche Lukebakio, sono di esterni, trequartisti che si spostano sulla fascia. Non so che strategia stanno seguendo o forse non ci sono in giro calciatori con quelle caratteristiche".