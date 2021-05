Mionic a MilanTv: "Non abbiamo segreti. Ci alleniamo per vincere tutte le partite"

Intervistato ai microfoni di MilanTv, Antonio Mionic, centrocampista della Primavera rossonera, ha commentato così l'ultima vittoria contro la Lazio: "La prestazione dei miei compagni mi è piaciuta molto, è stato difficile rimanere a guardarli in tribuna e non poterli aiutare. Nel corso di tutta la partita sono riusciti a tenere il controllo e abbiamo portato a casa 3 punti meritati".

Sulla squalifica: "E' stato difficile rimanere fuori due settimane, quindi non vedo l'ora di tornare a disposizione del mister e aiutare la squadra".

Sul segreto della squadra: "Non credo ci sia un segreto, semplicemente abbiamo dimostrato più carattere rispetto alla prima parte di stagione e siamo una squadra molto unita e lottiamo fino alla fine per lottare per i playoff".

Sulla leadership: "Sto cercando di diventare un punto di riferimento per i miei compagni più giovani, dare un buon esempio e passare alcune delle cose che ho imparato in questi anni giocando in Primavera".

Sui classe '03: "L'annata 2003 è molto forte ed è giusto che il mister gli dia spazio, può aiutarli molto per le stagioni successive".

Sui prossimi match: "Non abbiamo paura di nessuno, ci piacciono i big match e sappiamo che possiamo vincere contro qualsiasi squadra. Noi continuiamo a lavorare bene ogni settimana per vincere tutte le partite".

La parola per descrivere questo finale? "Se dovessi usare una parole per descrivere questo finale di stagione userei "dimostrazione": vogliamo far vedere quanto siamo forti e fino a dove possiamo arrivare".