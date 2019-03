Mirabelli: "Dare la fascia a Icardi non fu un errore, l'unico è stato affidarsi a Wanda Nara"

Massimiliano Mirabelli, intervenuto a Radio Radio Deejay, ha parlato del suo passato in nerazzurro: "Secondo me dare la fascia a Icardi fu una cosa intelligente. Icardi era e rimane un grandissimo talento, poi per diventare campione devi esserlo anche nella vita. Per me ha delle qualità impressionanti ed è un bravissimo ragazzo, un ragazzo d'oro. Purtroppo l'unico errore è stato quello di affidarsi a Wanda Nara, che è già la mamma dei suoi figli e ha troppi ruoli".