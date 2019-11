Mirabelli: "In Italia non ho avuto offerte, andrò dove possa essere di mio gradimento"

Massimiliano Mirabelli, ds rossonero, è intervenuto a TMW Radio e ha parlato del proprio futuro: "Io continuo a lavorare, spesso sono all'estero. In Italia non ho avuto nulla, qualche situazione dall'estero che non mi piace. Piuttosto dico a me stesso... forse smetterò, se non trovo un progetto serio, fatto per bene. Non vado a sbagliare, non sono alla ricerca di un contratto per andare tanto per. In caso andrò laddove possa essere di mio gradimento".