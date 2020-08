Mirabelli: "Mercato? Un po' di stanchezza tra i dirigenti c'è"

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, l'ex ds del Milan Massimiliano Mirabelli ha parlato del mercato di Serie A: "La maggior parte delle squadre si è mossa poco perché la stagione è appena finita. Un po’ di stanchezza fra giocatori e dirigenti c’è. Speriamo in un nuovo inizio. Penso che sia stato giusto così ripartire con tanti sacrifici per tutti, era corretto dare verdetti sul campo. Forse in Europa ci saremmo aspettati qualcosa in più dalle nostre squadre, da Juve, Napoli e Atalanta. Penso che stiano già pensando al futuro per puntare a qualcosa di importante”.