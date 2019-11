Mirabelli su Ibra: "La salvezza del Milan non può essere un giocatore di quasi 40 anni"

Massimiliano Mirabelli, ex DS del Milan, è intervenuto su TeleLombardia e in una lunga sessione di domande ha toccato diversi temi. Ecco le sue dichiarazioni su Ibrahimovic: “La tua salvezza non può essere un giocatore di quasi 40 anni, anche se ora arriva e fa bene. Devi andare a individuare quei giocatori su cui puoi costruire e che poi ti possano portare in Champions. Sono sicuro che ibrahimovic in Italia farebbe bene, però devi avere le idee chiare”.