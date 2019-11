Mirabelli sul Milan: "Il futuro è quello che mi preoccupa"

Intervenuto su TeleLombardia, l'ex DS del Milan Massimiliano Mirabelli ha parlato così della sua gestione.

Lei e Fassone siete stati accusati di aver operato male, ma il Milan consegnato alla nuova gestione sembra un Milan più forte rispetto a quello di adesso.

“Durante la nostra prima sessione di mercato abbiamo avuto dei problemi seri con i rinnovi. Non alle cifre che si leggono sui giornali, ma avevamo fatto una delle squadre più giovani d’Europa. Avevamo in mente di fare una squadra giovane su cui costruire un futuro importante. Quella squadra in due anni è arrivata facilmente in Europa League ed è arrivata in finale di Coppa Italia, per poi sfiorare la Champions. Con Gattuso credevamo che con quella base potevamo fare bene. Quella era una base, poi ci sono state diverse sessioni di mercato. I fatti dicono però dicono che la rosa non è stata migliorata, ma non lo dico per la classifica perché può capitare di partire male. È il futuro quello che mi preoccupa".