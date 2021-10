Sono 444 le presenze da professionista per Antonio Mirante. Il portiere classe '83 ha giocato 368 partite in Serie A, 48 in Serie B e 19 in Coppa Italia. Per lui anche 4 gettoni in Europa League, 3 nella vecchia Coppa Uefa e due in Champions League. L'estremo difensore campano ha anche mantenuto la porta inviolata in 135 occasioni.