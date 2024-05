Mirante: "Il carisma di Maignan si percepisce solo guardandolo. Nello spogliatoio sai che c'è, trasmette certezza"

"Non vorrei arrivare fino all'età di Buffon giocando ancora, però mi sento bene e quindi quelle seguenti saranno settimane di riflessioni. Ad oggi vorrei continuare ancora, mi sento bene e questa stagione ho avuto anche la possibilità di giocare qualche partita". Ai microfoni di Radio TV Serie A parla così Antonio Mirante, portiere classe '83, che sabato contro la Salernitana è sceso in campo per l'ultima volta con la maglie del Milan: "Il futuro dipende un po' dal percorso che ognuno ha fatto, da come ci si sente, da dove si gioca e da come si è affrontato l'ultimo anno calcistico, senza dimenticare l'importanza della motivazione che ti spinge ad andare avanti. Gli infortuni sicuramente incidono sulla carriera di un giocatore e per me pensare adesso di andare all'estero è quasi impossibile".

I portieri più forti.

"Maignan e Donnarumma sono portieri molto forti, diversi, ma con grande talento. Gigio ha fatto la fortuna dell'Italia e sicuramente la farà ancora. Mike è un professionista incredibile, un portiere totale che nei prossimi anni è destinato a migliorare ancora; il suo carisma si percepisce solo guardandolo. Nello spogliatoio sai che c'è, trasmette certezza e questa qualità è indispensabile per il suo ruolo".