Mirkovic: "Il Milan ha fatto un grande affare a prendere Pavlovic. Può diventare uno dei difensori più forti del mondo"

In merito all'arrivo in rossonero di Strahinja Pavlovic, Zoran Mirkovic, ex difensore di Juventus e Atalanta e suo ex allenatore al Partizan Belgrado, ha dichiarato ai microfoni di Tuttosport: "Per Pavlovic arrivare in rossonero è un grande passo per la sua carriera, dato che il Milan è tra le migliori squadre del mondo. Ma anche i rossoneri hanno fatto un grande affare con lui.

Le potenzialità del giocatore sono davvero alte, potrà diventare nei prossimi anni uno dei difensori più forti del mondo. Certo, prima dovrà adattarsi alla Serie A che é diversa dal calcio austriaco. Ma con un po' di pazienza raggiungerà livelli massimi".

Il serbo è già diventato un titolare del Milan: "Sinceramente me l'aspettavo. Conoscono il suo carattere e la sua mentalità, non avevo dubbi".