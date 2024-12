MN - A Milanello si lavora per avere Leao, Loftus e Musah a disposizione per la Supercoppa

Dopo la sfida di domenica contro la Roma il Milan partirà in direzione Riyadh, Arabia Saudita, per partecipare alle final four della Supercoppa Italiana. La prima partita, ovvero la semifinale, è in programma il 3 gennaio alle ore 20.00 presso l'Al-Awwal Park della capitale saudita contro la Juventus.

Entrambi gli allenatori arrivano a questo glorioso appuntamento con delle infermerie piuttosto piene. Basti pensare che ad oggi Paulo Fonseca non ha a disposizione ben 8 giocatori, nessuno dei quali out per squalifica. Nonostante questo, comunque, Christian Pulisic, stella e luce del gioco di questo Milan, sembrerebbe essere sulla via del recupero, così come Rafael Leao, Ruben Loftus-Cheek e Yunus Musah.

O meglio, stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, l'obiettivo è quello di recuperare al 100% l'americano più questi tre in vista della Supercoppa, appuntamento al quale il Milan ci tiene abbastanza, visto che in palio c'è pur sempre un trofeo.

di Pietro Mazzara