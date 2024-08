MN - Abraham deve rinunciare alla 9. Ecco il numero di maglia scelto dall'inglese

C'è ancora tempo per tesserare Tammy Abraham in vista di Lazio-Milan. Questo grazie alla deroga richiesta dei club di Serie A, accolta dalla FIGC. I rossoneri hanno tempo fino alle 10 di domani per inserire l'attaccante inglese.

A breve l'annuncio del suo trasferimento al Milan sarà ufficiale. Secondo quanto appreso da MilanNews.it l'inglese ha scelto il numero 90, un inedito per lui. Dalla stagione 2019/20 infatti il neo-acquisto rossonero ha sempre indossato la 9, che però al Milan è sulle spalle di Luka Jovic. Bisogna risalire all'Aston Villa, stagione 2018/19, per trovare un altro numero di maglia: la 18. In passato Abraham ha anche utilizzato la 19 e la 42 al Chelsea e il 10 allo Swansea.