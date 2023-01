MN - Accomando: "La verità è che rispetto allo scorso anno mancano tanti giocatori che facevano la differenza sia in partita che in allenamento"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Orazio Accomando, bordocampista per DAZN durante Lazio-Milan, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) sulle difficoltà del Milan, evidenti dal campo con l'assenza di Maignan e la mancanza di compattezza: "Indubbiamente avere o non avere Maignan fa tutta la differenza del mondo, ma sta fuori da mesi e il calo del Milan è iniziato due settimane fa. La verità è che rispetto allo scorso anno mancano tanti giocatori che facevano la differenza sia in partita che in allenamento. Ibra, Kessie, Romagnoli sono assenze pesanti. Con loro tenevi alta anche l’asticella durante gli allenamenti. Oggi giocano sempre gli stessi dello scorso anno, pochi ballottaggi ed è normale che calino intensità, condizione e rendimento. In ogni caso, nonostante le ultime prove, aspetterei a fasciarmi la testa".