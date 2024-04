MN - Addio a mister Borneo: tutte le squadre rossonere indosseranno il lutto al braccio in questo weekend

La famiglia rossonera negli scorsi giorni ha dovuto fronteggiare la prematura scomparsa di Tino Borneo, allenatore dell'under 12 rossonera. Il 52enne è morto lo scorso venerdì e il Milan lo aveva salutato così: "Tanti gol segnati con continuità da giovane bomber, tanti valori trasmessi con passione ai ragazzi delle nostre giovanili. Tino Borneo, un grande milanista e un grande sportivo. La famiglia rossonera abbraccia i tuoi cari, terremo sempre con noi il tuo esempio e il tuo ricordo".

Per mantenere vivo il suo ricordo e onorarlo, in questo weekend tutte le formazioni rossonere maschili e femminili, dalle più giovani a quelle della prima squadra, hanno indossato e indosseranno il lutto al braccio. Dunque oggi i rossoneri scenderanno con la fascia in memoria di Borneo nella partita contro il Sassuolo. Un giusto tributo a una personalità molto stimata e apprezzata in tutto l'universo rossonero.

di Antonio Vitiello