MN - Addio Pioli: non sarà esonero ma nemmeno risoluzione consensuale. Una formula che accontenti le due parti

Nella mattinata di domani, come emerso nelle ultime ore, verrà comunicato ufficialmente l'addio di Stefano Pioli al Milan: poche ore prima della conferenza stampa pre Salernitana e dunque alla vigilia di quella che sarà la sua ultima partita al comando delle operazioni rossonere. Come appreso da MilanNews.it nel comunicato che verrà pubblicato dalla società non si parlerà nè di "esonero" nè di "risoluzione consensuale": nelle ultime ore infatti stanno andando avanti colloqui per trovare una formula che accontenti entrambe le parti in gioco. Intanto Pioli avrà modo di salutare i tifosi nell'ultima giornata di campionato.

Come è noto Stefano Pioli avrebbe ancora un anno di contratto con il Milan. Dopo l'eliminazione in Europa League per mano della Roma ai quarti di finale e il sesto derby perso in fila, le strategie rossonere sono cambiate e si è pensato di fare un passo oltre Pioli. Dunque sì alla separazione ma allo stesso tempo con il rispetto per un allenatore nei confronti del quale il club nutre profonda stima per il lavoro svolto negli ultimi cinque anni alla guida del Diavolo.

di Antonio Vitiello