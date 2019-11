MN - Albertini: "L'esperienza non la puoi comprare. Va messa in spogliatoio e in campo"

Demetrio Albertini, ex giocatore rossonero e dirigente federale, ha parlato ai microfoni di MilanNews.it a margine dell'evento "Gran Galà del calcio" sul fattore esperienza: "Una squadra giovane, anche di talento, non ha esperienza. Il talento è una cosa innata, l'esperienza non la puoi comprare ed è fondamentale per un gruppo, anche quando le cose non vanno benissimo. Magari il Milan si riprenderà e riuscirà a fare bene, però questa esperienza va messa nello spogliatoio e in campo, questa possono averla solo giocatori che hanno disputato tante partite e vissuto momenti come questo."