MN - Allenamento personalizzato per Junior Messias a Milanello

Fonte: Antonio Vitiello

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, oltre a Theo Hernandez (riportato in precedenza qui), anche il brasiliano Junior Messias ha svolto oggi un allenamento personalizzato in quel di Milanello. Il numero 30 rossonero si era fermato alla vigilia della trasferta di Empoli per un risentimento muscolare al polpaccio destro.

di Antonio Vitiello