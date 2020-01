MN - All.Rhodense: "Ibra è un leader. Con la mentalità che ha, nel giro di un paio di settimane potrà dare una grossa mano al Milan"

A MilanNews.it ha parlato Gabriele Raspelli, allenatore della Rhodense - squadra che milita nel girone A dell'Eccellenza - che ha avuto il privilegio di poter affrontare i rossoneri nell'amichevole a porte chiuse andata in scena a Milanello nel pomeriggio odierno.

Fisicamente come le è sembrato lo svedese?

"Fisicamente per lui il test contro di no è poco probante. Per noi questa era una partita di grandi emozioni. I test veri per lui sono a partire da lunedì contro la Sampdoria. Con la mentalità che ha, nel giro di un paio di settimane potrà dare una grossa mano al Milan".

Ibra ha incontrato i compagni di squadra oggi per la prima volta: come si è rapportato con loro?

"Sicuramente si vede già che è un leader, uno che i compagni ascoltano nonostante oggi sia stata la prima volta insieme. Ha dimostrato in alcuni momenti anche nella partita di oggi che può essere veramente di aiuto anche da questo punto di vista. Oggi ha dato tanti consigli, soprattutto ai più giovani".