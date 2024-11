MN - Ambrosini: "Fonseca ha una personalità forte, ha impiegato tempo per capire la squadra"

Massimo Ambrosini è stato intercettato dai microfoni di MilanNews.it all’evento “Sport Movies & Tv 2024”, kermesse di cinque giorni che intreccia sport, cultura e arte: organizzato dalla FICTS – Federation Internationale Cinema Television Sportifs, in collaborazione con Regione Lombardia e Fondazione Milano Cortina 2026. Questo un estratto delle sue parole:

Il pensiero su Fonseca

“È un uomo competente ed un allenatore altrettanto competente. Il tema è che magari ci ha messo un po’ di tempo per avere chiaro come sistemare la squadra, però ha una personalità forte, a differenza di quello che a livello mediatico una non perfetta conoscenza della lingua gli può togliere. Spero per lui che sia arrivato a raccogliere quello che ha seminato in termini di scelte”.

Se tu avessi avuto un compagno come Leao…

“Mi metti in difficoltà. Per chi ha smesso di giocare è sempre facile ricevere consensi andando ad alzare la voce quando non hai la possibilità di farlo. Non voglio cadere in questo tranello facile che mi hai teso. Mi sarebbe piaciuto molto giocare con Leao, anche per capire come poterlo stimolare nel modo giusto”.