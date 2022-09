MN - Ambrosini: "Maldini ha avuto la capacità di mettersi in discussione e scegliere i giocatori giusti"

MilanNews.it

Massimo Ambrosini, ex calciatore del Milan, ha rilasciato un'intervista a MilanNews.it nel corso dell'anteprima esclusiva sul documentario del Milan soffermandosi anche su Paolo Maldini: "Da segnalare il fatto che abbia avuto la capacità di mettersi in discussione. Il passaggio fondamentale l’ha fatto quando ha continuato ad apprendere in un ruolo nuovo e adesso è padrone completo della situazione. Non dimentichiamoci che oltre a quello che dà in termini di carisma e protezione, lui ha scelto i giocatori giusti”.