MN - Amelia: "Il Milan ha buttato via troppi punti lungo tutto il campionato"

Marco Amelia, ex portiere rossonero, ha rilasciato queste parole ai microfoni di MilanNews.it:

Si parla già della nuova stagione e di un possibile ritorno di Allegri in panchina

"Non so se il Milan cambierà allenatore. Molto dipenderà da questa stagione. Se la scelta cadrà su Max posso dire che è un allenatore molto preparato, intelligente, che conosce l'ambiente e se dovessero cambiare guida al Milan lui è uno dei profili migliori per ricreare le basi".

Hai giocato quattro stagioni sotto la guida di Allegri. Cosa ti piace di più di lui?

"Max è pragmatico, la ricerca della vittoria è la cosa più importante. Il modo in cui arriva conta fino a un certo punto e lui sa adattarsi alle situazioni, cosa che ritengo un grande pregio. È bravissimo a fronteggiare le difficoltà, basti vedere l'ultimo periodo alla Juventus dove si è fatto carico dell'intero club mantenendo il più possibile un ambiente sano".