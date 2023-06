MN - Anche oggi personalizzato per Ibrahimovic. Molto difficile il suo recupero per domenica

Fonte: Antonio Vitiello

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, anche oggi Zlatan Ibrahimovic ha svolto un lavoro personalizzato per recuperare dall'infortunio patito ad inizio aprile; resta, ovviamente, molto difficile il suo recupero per l'ultima sfida stagionale di domenica contro il Verona.