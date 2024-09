MN - Ancora lavoro personalizzato sul campo per Calabria

Anche oggi, apprende la redazione di MilanNews.it, Davide Calabria ha svolto del lavoro personalizzato sul campo. Il capitano rossonero, che ha saltato il derby di domenica per un affaticamento muscolare all'adduttore, verosimilmente non sarà convocato per la sfida di domani sera a San Siro contro il Lecce di Gotti.

di Pietro Mazzara.