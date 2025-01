MN - Ancora un po' di febbre per Conceiçao e qualche giocatore: impresa ancora più epica

L'ultima settimana del Milan è quasi la trama di un film. Domenica scorsa, dopo il pareggio con la Roma, viene esonerato Paulo Fonseca e il giorno dopo a Milano arriva già il suo sostituto: Sergio Conceicao. Il nuovo tecnico porta subito la squadra in campo nel pomeriggio, il giorno dopo si presenta ai giornalisti e vola con il gruppo alla volta di Riyad in Arabia Saudita per giocarsi la Supercoppa Italiana.

In terra araba Conceicao ha programmato un lavoro intenso e a ritmi serrati: bisognava affrontare partite contro squadre forti, con poco tempo per conoscersi e tantissimi assenti. A complicare le cose ci si è messa anche l'influenza che ha colpito il tecnico rossonero come pure diversi calciatori tra cui, per esempio, Abraham e Gabbia. Per queste ragioni, febbre soprattutto, l'impresa del Milan è ancora più epica. Anche oggi al ritorno a Milano, come appreso da MilanNews.it, il mister non era ancora al meglio e con lui qualche giocatore.

di Antonio Vitiello