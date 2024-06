MN - André Trindade nel Milan di Fonseca? Letizia: "Più che davanti alla difesa lo vedo come mezzala difensiva. Non è quel mediano che serve ai rossoneri"

Il Milan in questo calciomercato sta seguendo con particolare interesse due profili brasiliani con i quali andare a rinforzare la rosa di Paulo Fonseca: il terzino del Tottenham Emerson Royal ed il mediano del Fluminense André Trindade. Su questi calciatori ha parlato in eslcusiva ai microfoni di MilanNews.it il collega di Sportitalia Francesco Letizia, che ha detto la sua anche in merito al futuro del difensore argentino Marco Pellegrino e sulla Copa América, competizione nella quale sono impegnati gli Stati Uniti di Christian Pulisic e Yunus Musah. Queste le sue dichiarazioni.

Nel Milan di Fonseca quindi come lo vedi?

"Come alterego di Bennacer. Non lo vedo come sostituzione del famoso mediano che serve al Milan. Quindi ti dico che Wieffer è un giocatori con maggiori competenze. Cioè ha quel tocco di fisicità che secondo a questo Milan serve, perché c'è già Reijnders, bisogna avere il terzo centrocampista, chi pensi di schierare. Io André lo vedrei eventualmente più come il terzo centrocampista, come mezz'ala difensiva, più che davanti la difesa. Però ecco il fatto che il Milan si interessi ad un profilo del genere è positivo, perché è un giocatore di livello, è un giocatore che avrà nuovamente la possibilità nel gruppo della Nazionale brasiliana, ed è un giocatore che farà carriera, al Milan o altrove. Quindi, diciamo che se tu puoi prendere un giocatore del genere fai bene a prenderlo, perché il valore assoluto c'è, poi dopo una sistemazione la trovi, quindi quando tu dici "E' il mediano ideale?", si, potrebbe essere. Come caratteristiche difensive darà una mano enorme, poi però devi trovare una la giusta quadratura e la chimica di squadra. Se tu ragioni in un undici titolare io non ti metto la mano sul fuoco di mettertelo dal primo giorno in un sistema del genere. Se invece tu ragioni in un pacchetto di centrocampista in cui volta per volta scelto la miglior coppia, il miglior tris, a seconda di come giochi, secondo me è un giocatore molto interessante, che se puoi prenderlo anche a cifre interessanti hai il dovere di prendere".