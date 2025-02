MN - Andrea Sottil difende Conceiçao: "Entrare in corsa non è facile. Ma ha le qualità per far svoltare la squadra"

vedi letture

Il colpo Feyenoord è duro, ma c'è una Champions da conquistare sul campo tramite il campionato. Il Milan riparte da Torino, avversario storicamente ostico per i rossoneri che raramente sono riusciti a vincere nel capoluogo piemontese. Col campionato intanto saranno nuovamente disponibili i giocatori non inseriti in lista UEFA, tra cui il nuovo acquisto Riccardo Sottil. Per parlare di lui e del momento dei rossoneri abbiamo contattato il padre Andrea, che ci dà il suo punto di vista anche da allenatore. In esclusiva per MilanNews.it

Torino è storicamente una trasferta difficile per il Milan

"Sicuramente le partite contro il Toro non sono mai facili per nessuno. Una squadra rodata, che può puntare a qualcosa di più della salvezza. Certamente il Milan ha tutte le qualità e le capacità per fare una partita importante".

Il colpo subito contro il Feyenoord è durissimo

"È dura, ma può capitare, il calcio è imprevedibile. Ma il Milan ha un blasone, una dirigenza e dei campioni che si possono tuffare nel campionato con la giusta cattiveria e la voglia di raggiungere gli obiettivi".

L'eliminazione dalla Champions è il primo vero passo falso di Conceiçao. E inevitabilmente si valuta il suo impatto da subentrato.

"Per un allenatore entrare in corsa non è facile. È capitato a me alla Sampdoria e non è andata bene. Ma sono ottimista su Conceiçao, ha tutte le qualità per far svoltare la squadra, lo ha anche dimostrato. Certo, cambiare le cose da subentrato non è semplice".