MN - Angelo Carbone: "Il Vismara fiore all'occhiello del settore giovanile milanista"

Angelo Carbone, responsabile del settore giovanile e coordinatore del dipartimento femminile del Milan è intervenuto all’evento Oltre lo Sport organizzato da Il Foglio. Queste le sue parole raccolte da MilanNews.it: “Siamo una società molto attenta al settore giovanile. Abbiamo un centro sportivo all’avanguardia dove riusciamo a concentrare tutte le nostre attività. Abbiamo nove campi di calcio e 18 squadre che giocano e si allenano quotidianamente. Il Vismara ci aiuta come struttura. C’è competizione con Inter e Atalanta. Abbiamo anche un convitto dove risiedono 40 ragazzi che vengono da fuori regione. Abbiamo una struttura importante per far si che il percorso dei nostri ragazzi sia il più completo possibile. La nostra mission è quella di creare uomini e calciatori, perché non tutti arriveranno a giocare a calcio ad alti livelli, ma potranno essere delle persone formate dall’esperienza con noi”.