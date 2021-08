MN - Angioni (Tv2): "Hauge è orgoglioso di aver giocato nel Milan anche se voleva giocare di più"

La redazione di MilanNews.it ha raggiunto telefonicamente la giornalista norvegese, Elisabeth Knapstad Angioni, inviata in Italia per TV2, importante emittente del paese scandinavo. Con lei abbiamo parlato di Jens Petter Hauge e della sua cessione all’Eintracht Francoforte. Alla domanda se Hauge si fosse trovato bene al Milan, Angioni ha risposto così: “Lui essendo nato e cresciuto nella città di Bodo è molto legato a quella squadra e quella città. Nonostante ciò era felicissimo di essere al Milan ed è grato al club per l’opportunità che gli è stata concessa. È molto giovane, avrebbe voluto giocare di più, ma comunque capisce che nei rossoneri la competizione per un posto in squadra è molto alta. Dopo essere stato fermo nelle ultime 9 partite, anche lui aveva capito che era meglio cercarsi un altro club. In ogni caso per Hauge è un grande onore essere stato acquistato dal Milan perché in questo modo è arrivato ad un livello nel calcio europeo che prima poteva solo sognare”.