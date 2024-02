MN - Antonelli su Monza-Milan: "L'approccio come con il Rennes. Leao può solo migliorare"

Momento molto positivo per il Milan che, dopo la striscia positiva di risultati in campionato, si è confermato anche in Europa vincendo nettamente l'andata dei playoff di Europa League contro il Rennes per 3-0. Per gli uomini di Pioli, però, non c'è spazio per il riposo: questa sera alle 20.45 il Diavolo sarà ospite del Monza all'U-Power Stadium per la venticinquesima giornata di Serie A. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il doppio ex della gara Roberto Antonelli.

Le parole di Antonelli sulla gara tra Monza e Milan, oltre che sul ruolo di Leao: "Il Milan deve approcciare come nell’ultima gara in Europa contro il Rennes, con le stesse motivazioni. Il Monza di Palladino è una squadra che non rinuncia mai a giocare a calcio, a costo di prendere gol, e non va sottovalutata. Leao è un calciatore dalle doti tecniche impressionanti. Penso possa soltanto migliorare. Del valore del giocatore non dubita nessuno. Nemmeno chi gli avanza critiche".