MN - Antonini: "Mi allenai con Maldini nel 2001, ha segnato la mia idea di calcio"

Luca Antonini, intervistato da MilanNews.it (qui l'articolo completo), ha raccontato Paolo Maldini in quello che è stato il suo passato in rossonero: "Per me Paolo è stato tutto. Ho avuto la fortuna di allenarmi con lui negli ultimi mesi del 2001 quando Cesare Maldini e Mauro Tassotti presero il posto di Zaccheroni e mi portarono su in prima squadra. Ho potuto capire che tipo di uomo e che tipo di giocatore fosse. Era un esempio da seguire, sotto tutti i punti di vista. Ha segnato la mia idea di calcio e, tutt’ora, rappresenta l’idea di Milan. Giocarci insieme? Timore non ce n’era, ma averlo accanto ti dà quello stimolo per fare ancora di più. Mi ha dato parecchi consigli, anche perché era il secondo anno che facevo il terzino. Mi ha sempre indirizzato nel modo giusto. È stata un’emozione indescrivibile giocare con lui”.