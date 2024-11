MN - Bacconi: "Il Milan è una squadra facilmente leggibile, che non fa tesoro delle vittorie, dei gol fatti e subiti"

Sedici partite fra campionato e Champions League sono sufficientemente indicative per inquadrare il Milan di Paulo Fonseca dal punto di vista tattico. Ne abbiamo parlato con il noto allenatore, preparatore atletico e match analyst Adriano Bacconi. In esclusiva per MilanNews.it.

Una catena di sinistra che è croce e delizia

"Leao rientra pochissimo nella fase difensiva, magari cerca di impedire al terzino di ricevere il passaggio dell'uscita ma quando gli avversari superano la prima linea di pressing e avanzano lui si disinteressa, cercando magari di farsi trovare pronto nella ripartenza dove effettivamente è devastante, quindi ci può anche stare. Il punto è avere alle spalle un terzino come Theo e quella catena di sinistra diventa un punto di debolezza. Tanti gol sono stati fatti con cross dalla parte destra dove difende il Milan sul secondo palo, dove Theo arriva dopo e Leao non è rientrato. Di fatto il Milan è una squadra facilmente leggibile, che non fa tesoro delle vittorie, dei gol fatti e subiti. Fa sempre più o meno le stesse cose, al limite cambiando gli interpreti".