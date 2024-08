MN - Bacconi: "Il Milan non può permettersi una catena di sinistra che non ripiega e non pressa"

Dopo le prime due giornate è già tempo di processi per il Milan. Per i risultati, per il gioco, per i problemi tattici. Ne abbiamo parlato con il noto allenatore, preparatore atletico e match analyst Adriano Bacconi. In esclusiva per MilanNews.it



Il Milan degli ultimi anni ha avuto nella catena di sinistra l'arma più pericolosa

"La catena di sinistra è il grande equivoco tattico: è croce e delizia. Più croce che delizia".

Addirittura?

"Certo, quando Theo e Leao spingono hanno fantasia e intesa, ma quando c'è da retrocedere per coprire sono giocatori pigri. Il Milan spesso si sbilancia e se non hai giocatori generosi nei recuperi paghi dazio. I 4 gol presi nelle prime due giornate sono anche simili, ogni volta col buco sul lato sinistro. E almeno un paio erano evitabili con Theo che non ha rincorso l'avversario per pigrizia mentale. Anche nel primo gol del Parma, Pavlovic da una parte faceva a sportellate con l'attaccante del Parma, Theo no. Il Milan non può permettersi di avere una catena di sinistra che non ripiega e non pressa. Se non si mettono nella testa di giocare per la squadra e non per se stessi sarà un problema".