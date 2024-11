MN - Bacconi: "La pressione applicata dal Milan è molto bassa ed è un problema che si evidenzia maggiormente quando ci sono in campo Theo e Leao"

Sedici partite fra campionato e Champions League sono sufficientemente indicative per inquadrare il Milan di Paulo Fonseca dal punto di vista tattico. Ne abbiamo parlato con il noto allenatore, preparatore atletico e match analyst Adriano Bacconi. In esclusiva per MilanNews.it.

E di fatto arrivano molte azioni da gol anche per gli avversari, come visto a Cagliari

"Lavoro con la Lega Calcio attraverso la mia compagnia che si chiama 'Math and Sport' lavora con la Lega calcio e diamo a tutte le squadre un'app in panchina che si chiama 'I'm coach' che rileva una serie di indicatori di performances. La pressione applicata del Milan è molto bassa ed è un problema che si evidenzia maggiormente quando ci sono in campo Theo Hernandez e Rafa Leao, che sono giocatori che tendono ad essere molto attivi quando la squadra ha la palla, ma un po' pigri quando non hanno la palla".