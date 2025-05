MN - Bagno di folla a Casa Milan: a breve il corteo verso San Siro

Il piazzale davanti a Casa Milan è stato letteralmente preso d'assalto dai tifosi rossoneri che oggi hanno risposto all'appello della Curva Sud e si sono riuniti in una manifestazione di contestazione contro proprietà, società e dirigenza al termine di una stagione che dagli stessi piani alti di via Aldo Rossi hanno definito come "fallimentare".

Le prime stime parlavano di circa 3000 tifosi ma i sostenitori del Milan sono continuati ad arrivare e sono più di 5000 i tifosi del Diavolo che si sono presentati sotto la sede rossonera: un vero e proprio bagno di folla. A breve partirà il corte, guidato dalla Curva Sud, verso lo Stadio San Siro. Dopo i primi 15 minuti di partita, il tifo organizzato lascerà lo stadio e ha invitato anche gli altri tifosi a fare lo stesso.