MN - Baiocchini: "Allegri ha vinto tantissimo, anche nel Milan e conosce l’ambiente. In questo momento il Milan non poteva andare su scommesse"

Da quando è finito il campionato il Milan ha ufficializzato in pochi giorni Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo e Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, andando a mettere fin da subito due punti fissi molto importanti. Ora è il tempo di calciomercato tra cessioni, acquisti ed una rosa che probabilmente subirà molti cambi. Di tutto questo, con un focus su Reijnders e Theo, ne parliamo con Manuele Baiocchini di Sky Sport.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni in esclusiva per MilanNews.it.

Tare è la persona giusta per il Milan? Allegri può rilanciare la squadra?

“Credo che il Milan non potesse fare scelte migliori in questo momento. È un momento in cui il Milan non poteva andare sulle scommesse. Prendi un DS di 51 e che ha 15-16 anni di calcio ad alti livelli alle spalle. La Lazio è vero che non è il Milan a livello di blasone e di quello che ha vinto ma comunque i rapporti dirigenziali sono quelli lì, con un confronto continuo con grandi club. Sa come si fa e come si lavora. E soprattutto è un uomo di campo: al Milan serviva un uomo presente ed ascoltato dai giocatori. Dietro questa faccia da burbero che ha Tare c’è un uomo di valori, che ha uno spessore importante: credo che i giocatori possano avere rispetto di una figura così. E per Allegri la stessa cosa: ha vinto tantissimo in carriera, ha vinto anche nel Milan e conosce l’ambiente. In questo momento il Milan non poteva andare su scommesse ma doveva andare su certezze. Credo che abbiano scelto bene per far sì che la prossima stagione possa cambiare e migliorare. Peggio di così comunque è difficile…”.