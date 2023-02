MN - Baiocchini sul derby: "Seguo il Milan da tanti anni: è stato uno dei peggiori primi tempi che abbia mai visto"

MilanNews.it

Manuele Baiocchini, inviato di SkySport al seguito del Milan, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) sul Milan nel derby: "Sinceramente non mi aspettavo un Milan così arrendevole nel primo tempo... Seguendo il club da tanti anni posso dire che sia stato uno dei peggiori tempi che abbia mai visto, sia a livello estetico che a livello di paura che i rossoneri avevano di subire gol; hanno giocato una partita difensiva per limitare i danni, mentre Pioli ci aveva sempre abituato a giocare a viso aperto con tutti, anche con le squadre più forti, ed è stato quella la forza del Milan degli ultimi anni".