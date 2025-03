MN - Barclay (The Sun): "Buon lavoro di Paratici al Tottenham. Ma oscurato dallo scandalo Juve"

Fabio Paratici prende quota come possibile direttore sportivo del Milan. Ma come sono stati gli ultimi anni del dirigente italiano al Tottenham? Ne abbiamo parlato col collega del Sun, Tom Barclay. Ecco le sue parole a MilanNews.it.

Tom Barclay, come valuti il lavoro di Fabio Paratici al Tottenham?

"Se lo si giudica puramente in base ai trasferimenti, il suo lavoro è stato buono. I suoi contatti, in particolare con il calcio italiano, hanno contribuito a portare Cristian Romero, Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur, che si sono rivelati tutti acquisti di spessore. Ma il suo percorso al Tottenham è stato oscurato dallo scandalo del calcio italiano che lo ha visto dimettersi".