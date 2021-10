MN - Baresi: "Nella mia carriera alti e bassi, dal 1982 inizia l'ascesa"

A margine di un evento a Roma per presentare il suo libro "Libero di sognare", la leggenda del Milan Franco Baresi racconta dei suoi primi anni in rossonero. Queste le sue dichiarazioni raccolte dal nostro inviato:

I primi anni al Milan: “Tutta la mia carriera è stata di alti e bassi. Ripercorrendo un po’ tutto alcune cose non le ricordavo neanche, sono andato un po’ indietro con la mente. Ho esordito a 18 anni nel ’78, poi ho vinto lo scudetto nel ’79, sono andato in Serie B nell’1980, nell’81 sono tornato in Serie A, nell’82 sono tornato in Serie B. Sono stato convocato in Nazionale A, ho vinto i Mondiali non giocando ma facendo parte di quel gruppo che mi ha molto forgiato, ho imparato tantissimo da quell’esperienza e quell’anno lì sono diventato capitano, il Milan mi ha investito di questo onore. Da lì è stata un po’ la mia ascesa. L’82 fu proprio la mia rinascita, e da lì inizia un po’ la mia ascesa, iniziai a crescere col Milan e da lì il Milan crebbe, diventando quello che è diventato”.