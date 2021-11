MN - Baresi su Ibrahimovic: "La forza mentale lo aiuta ad essere decisivo anche a 40 anni"

Franco Baresi, storico capitano del Milan, intervistato in esclusiva dalla nostra redazione, ha risposto alla domanda su come fa Zlatan Ibrahimovic a tenersi in forma anche a 40 anni. Baresi ha risposto: “Chiediamolo a lui (ride, ndr). A vederlo da fuori impressiona, per come si mantiene, prepara e per come si allena. La sua forza mentale è alla base, non si accontenta e vuole essere all'altezza. Vuole essere ancora protagonista”.